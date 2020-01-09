Оба бортовых самописца, разбившегося в Тегеране украинского самолета, повреждены

Однако в устройствах сохранились блоки памяти, — об этом сообщили в Гражданской авиации Ирана, отметив, что «черные ящики» находятся в распоряжении группы, расследующей катастрофу. В организации опровергли информацию о том, что самописцы могут быть отправлены в третью страну для расшифровки.

Гражданская авиация Ирана также опровергла версию о ракетном ударе по Боингу.

Ранее американский журнал Ньюзуик сообщил со ссылкой на источники, что лайнер мог быть уничтожен иранскими системами ПВО и вероятно, это произошло случайно.

Телеканал СВS также сообщал, что американцы зафиксировали включение иранского радара и две инфракрасные вспышки пуска ракет.