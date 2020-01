Фильм «Челюсти» по роману Питера Бенчли может вернуться на большой экран

Картину собирается переснять студия Universal Pictures, — сообщает портал We got this covered, — со ссылкой на достоверные источник.

Режиссером ленты выступит Андрес Мускьетти, снявший «Оно» по роману Стивена Кинга. При этом источник предполагает, что автор классических «Челюстей» Стивен Спилберг выступит продюсером проекта.

Картина 76-го года получила несколько «Оскаров», собрала в прокате свыше 100 миллионов долларов и считалась самым кассовым фильмом до выхода «Звездных войн».