Палата общин британского парламента приняла в третьем окончательном чтении законопроект о Брекзит

В поддержку билля, включающего в себя сделку с ЕС об условиях выхода Королевства из состава объединения высказались 330 депутатов, против были более 230.

Теперь документ перейдет на рассмотрение Палаты лордов. Она должна начать его обсуждение на следующей неделе. Крайней датой Брекзит является 31 января. Как пишет ТАСС, результаты сегодняшнего голосования подтверждают прогнозы аналитиков о том, что у премьера Бориса Джонсона не возникнет сложностей с выходом страны из Евросоюза к этому сроку.