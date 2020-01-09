Президент Абхазии Хаджимба отказался выполнить требования протестующих о своей отставке и проведении новых выборов

Об этом сообщил депутат народного собрания Леонид Чамагуа на совещании в парламенте.

Еще один депутат, участвовавший в переговорах с главой непризнанной республики, Алхас Джинджолия, сказал, что обсуждалась возможность встречи с участием всех заинтересованных сторон. Президент сказал, что к этому готов.

Ранее сам Хаджимба заявил Интерфаксу, что власти делают все, чтобы вернуть ситуацию в конституционное русло. В своем обращении к гражданам Хапджимба призвал граждан не поддаваться на провокации в связи с акциями протеста в Сухуми. Он отметил, что силовые структуры переведены на усиленный режим работы, в случае необходимости будет введен режим чрезвычайного положения.



Между тем, в интервью «Эху» главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов сказал, что сейчас в Абхазии ситуация может развиваться по двум сценариям.



Посольство России в Абхазии рекомендует российским гражданам избегать места массовых скоплений людей и акций протеста