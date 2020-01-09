Гражданская авиация Ирана опровергла версию о ракетном ударе по украинскому самолету

Пилоты пытались вернуться в аэропорт, — сообщил глава организации, чьи слова передает агентство ИРНА.

Ранее телеканал СВS со ссылкой на источники сообщил, что американцы зафиксировали включение иранского радара и две инфракрасные вспышки пуска ракет, предположительно ЗРК Тор российского производства, после чего последовала вспышка от взрыва.

О возможном поражении Боинга такой ракетой также говорили источники журнала Ньюзуик, в Пентагоне и в американской разведке. Они утверждают, что лайнер сбили случайно — иранские ПВО находились в боевой готовности после атаки по американским базам в Ираке.

В центральном командовании Вооруженных сил США, Госдепе и американском Совбезе это не комментируют. При этом президент Дональд Трамп выразил сомнение в том, что причиной катастрофы стала техническая неисправность. Он также намекнул на некоторые подозрения о том, что «кто-то на той стороне мог совершить ошибку». Американский лидер напомнил, что полет проходил при довольно неблагоприятных обстоятельствах.

Боинг-737 украинской авиакомпании разбился в среду утром сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, находившихся на борту.