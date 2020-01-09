Защита и прокуратура обжаловали заочный приговор фигуранту «Болотного дела» Дмитрию Бученкову

Защита и прокуратура обжаловали в Замоскворецком суде Москвы заочный приговор фигуранту «Болотного дела» Дмитрию Бученкову. Он находился в международном розыске по делу об участии в массовых беспорядках в 2012 году.

В декабре прошлого года суд заочно его приговорил к двум с половиной годам колонии, счел наказание отбытым и отменил его розыск. Теперь, по словам его адвоката, он может возвращаться домой.

Вместе с тем суд не снял арест с его имущества в связи с гражданскими исками.

Сейчас Бученков находится в Литве, он там получил политическое убежище.