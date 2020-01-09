Трамп считает, что техническая неисправность не является причиной катастрофы украинского самолета

Отвечая на вопросы журналистов в Белом Доме, он отметил, что у него «есть свои подозрения, у других тоже есть такие подозрения», «кто-то мог ошибиться с другой стороны», — сказал глава государства, добавив, что самолет летел «в довольно трудном регионе».

С чем связаны его подозрения, Трамп не уточнил.