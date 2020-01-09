СВS: Украинский «Боинг» в Тегеране мог быть сбит иранскими средствами ПВО

Украинский «Боинг» в Тегеране мог быть сбит иранскими средствами ПВО. Об этом сообщает телеканал СВS со ссылкой на источники. По их данным, американцы зафиксировали включение иранского радара и две инфракрасных вспышки пуска ракет, предположительно ЗРК «Тор» российского производства, после чего последовала вспышка от взрыва.

Ранее о возможном поражении самолета такой ракетой говорили источники журнала «Ньюзуик» в Пентагоне и в американской разведке. Они утверждают, что лайнер сбили случайно. Иранские ПВО находились в боевой готовности после атаки по американским военным базам в Ираке.

В то же время в центральном командовании Вооруженных сил США, Госдепе и американском Совете безопасности не стали комментировать эту информацию.