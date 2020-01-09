По меньшей мере, 370 тысяч человек участвуют в манифестации в Париже против пенсионной реформы

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на крупнейший французский профсоюз «Всеобщая конфедерация труда».

В полиции пока не приводят свою статистику. Как правило, она бывает в разы меньше озвученной организаторами.

В ходе акции радикально настроенные демонстранты вновь начали забрасывать полицию камнями, бутылками и всем, что попадалось им под руку. Стражи порядка применили слезоточивый газ.

Это уже 35-й день протестов против предложенной правительством пенсионной реформы. Многотысячные манифестации и шествия проводятся также в Тулузе, Марселе, Бордо и Лионе. Всего планируется более 200 манифестаций и не менее 400 различных акций протеста.