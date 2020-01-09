Лукашенко:Белоруссии и России не удалось договориться о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований Москвы

Белоруссии и России не удалось договориться о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований Москвы, считает белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, Москва предлагает Минску закупать нефть по ценам, которые превышают среднемировые, заявил белорусский президент. «Где это видано?» — возмутился он, выступая на церемонии вручения премии «За духовное возрождение». Он отметил, что «Газпром» зарабатывает на его стране в три раза больше, чем на Германии. Глава государства считает это ненормальным в контексте празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Лукашенко также заявил, что искренне привержен идее о суверенитете страны.
2020-01-09T20:01:00+03:00
2020-01-09T20:02:35+03:00
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20:01, 09 января 2020
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