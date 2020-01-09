Депутаты парламента Абхазии собрались на новое заседание в связи с ситуацией в Сухуми

Ранее один из парламентариев сообщил ТАСС, что пятеро представителей депутатского корпуса намерены провести переговоры с президентом Раулем Хаджимбой. Сейчас они вернулись с этой встречи.

Тем временем, сторонники оппозиции заблокировали здание администрации президента. Около 300 протестующих находятся внутри здания никого не пускают внутрь. Их основное требование — отставка Рауля Хаджимбы.

Митингующие считают, что парламент должен взять на себя руководство страной до проведения новых выборов.

Акция протеста в Сухуми началась сегодня днем. Оппозиция утверждает, что на прошлогодних выборах главы непризнанной республики действующий президент не набрал большинства голосов и требует проведения повторных выборов.

Власти, со своей стороны, назвали беспорядки попыткой госпереворота. Сам Хаджимба заявил Интерфаксу, что продолжает исполнять свои обязанности и не намерен никуда скрываться. Он также не исключил возможности введения чрезвычайного положения.