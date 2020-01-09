Венгерский специалист Виктор Кашшаи утвержден на должность руководителя департамента судейства РФС

Венгерский специалист Виктор Кашшаи утвержден на должность руководителя департамента судейства Российского футбольного союза. Об этом сообщает пресс-служба организации. Согласно судейской реформе РФС, департамент судейства и инспектирования, который до конца декабря возглавлял Александр Егоров, разделен на две структуры. Руководителем департамента инспектирования назначен Сергей Фурса. Кашшаи стал вторым иностранцем во главе департамента судейства, с 2011 по 2013 год арбитрами руководил итальянец Роберто Розетти.
2020-01-09T19:31:00+03:00
2020-01-09T19:32:14+03:00
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19:31, 09 января 2020
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