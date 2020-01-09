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19:31, 09 января 2020

Главреда газеты «Урюпинская правда» уволили за публикацию фото федерального политика ниже областного депутата

Мэр Урюпинска Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шушлебину за публикацию фото федерального политика ниже снимка областного депутата. Об этом пишет «Российская газета». О каком политике идет речь, не уточняется. Комментарий мэра получить не удалось. По информации издания, главреда уволили по 278 статье Трудового кодекса, которая позволяет увольнять сотрудника без объяснения причин. Шушлебина обжаловала это в суде.



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