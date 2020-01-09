Основной версии катастрофы самолета в Тегеране пока нет

Она может появиться после осмотра и анализа его фрагментов, — сообщил Интерфаксу источник с украинской стороны. Украинские специалисты уже провели в Тегеране серию консультаций, договорились о доступе к месту крушения, осмотрели фрагменты Боинга.

По словам источника, первичные работы могут занять от трех дней до недели.