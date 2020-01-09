Обладательницей первого в России миллиарда рублей, выигранного в лотерею, стала жительница Подмосковья Надежда Бартош

Ее имя назвал распространитель государственных лотерей «Столото».

Бартош выиграла миллиард в ходе тиража лотереи «Русское лото», прошедшего 1 января. При этом на оформление приза она приехала только сегодня, сообщили в «Столото». По данным компании, вместе с ней были супруг и дочь. Сама Бартош рассказала, что победный лотерейный билет ей подарили дети на день рождения, пришедшийся на 31 декабря, а о выигрыше узнала только спустя несколько дней. Она уверена, что в ближайшее время жизнь ее семьи от выигрыша 1 млрд рублей никак не изменится.

Разыгранный приз стал рекордным за всю историю проведения лотерей в России. При этом ранее говорилось, что обладателем миллиарда стал житель Москвы. Некоторые пользователи соцсетей сомневались в том, что огромный денежный выигрыш действительно произошел – в том числе из-за того, что имя победителя долгое время не объявлялось. Помимо жительницы Подмосковья, ставшей обладательницей миллиарда, еще 99 человек по итогам тиража «Русского лото» стали лотерейными миллионерами.

Всего в новогоднем тираже участвовали свыше 53 млн билетов.