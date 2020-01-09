Технологический взрыв стал, по предварительным данным, причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе Лукойла в Ухте

Он мог возникнуть из-за нарушения технологического процесса, сообщили ТАСС в экстренных службах. По информации МЧС, площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. метров, пострадал один человек, он госпитализирован. Пожару присвоен максимальный для

Коми третий номер сложности.

Для тушения направлен пожарный поезд. Всего борьбу с огнем ведут около 80 человек и порядка двух десятков единиц техники.

В связи с ЧП эвакуируют посетителей торгового центра «Ярмарка».

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту случившегося.