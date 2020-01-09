Президент Абхазии Рауль Хаджимба допустил введение в стране чрезвычайного положения

Такие меры будут приняты в случае необходимости. Подобное развитие событий уже обговорили на совете безопасности, заявил глава республики по итогам экстренного заседания СБ, которое прошло в связи с митингом оппозиции. Он также попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.