Президент Абхазии Рауль Хаджимба допустил введение в стране чрезвычайного положения

Такие меры будут приняты в случае необходимости. Подобное развитие событий уже обговорили на совете безопасности, заявил глава республики по итогам экстренного заседания СБ, которое прошло в связи с митингом оппозиции. Он также попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
2020-01-09T18:31:00+03:00
2020-01-09T18:32:04+03:00
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18:31, 09 января 2020
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