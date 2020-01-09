В городе Ухта горит нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа

Площадь пожара составляет не менее 1 тысячи кв.м., сообщили РБК в пресс-службе МЧС России. По словам источника, горит наливная эстакада.

По предварительным данным МЧС, госпитализирован 1 человек в состоянии легкой степени тяжести. К месту пожара отправили пожарный поезд.

Местный портал «ProГород» со ссылкой на очевидцев пишет, что в районе НПЗ раздался оглушительных хлопок, после чего горизонт осветила яркая вспышка. По данным портала, из-за происшествия эвакуировали торгово-развлекательный центр «Ярмарка».