Британская монархия переживает скандал. Внук королевы Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган объявили, что больше не намерены выполнять обязанности членов королевской семьи. Они решили добиться финансовой независимости.

Для британского общества это стало большой неожиданностью, — сказал «Эху» журналист Дмитрий Сошин.

Британская монархия сталкивается с такой ситуации только второй раз в истории, — отметил в интервью агентству Франс Пресс эксперт по делам королевской семьи Ричард Фитцуильямс.

Официально в Букингемском дворце заявили, что находятся в дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими, и что проработка этих сложных вопросов займет время.