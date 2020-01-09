В Австралии из-за лесных пожаров погибли больше миллиарда животных

Такие данные привел профессор Сиднейского университета Крис Дикман. Как отметили в учебном заведении, в эти подсчеты входят не только млекопитающие, птицы и рептилии, которые стали жертвами непосредственно огня, но и те, что погибли из-за изменения среды обитания. Наиболее сильно от пожаров пострадал штат Новый Южный Уэльс, где находится Сидней. Как пишет агентство Bloomberg, там погибла треть популяции коал.

Страдает от огня и домашний скот. Фермер Джон Карнер рассказал в интервью агентству Франс Пресс, как спасал своих животных.

По данным на начало января, лесные пожары уничтожили в Австралии около 10-ти миллионов гектаров леса. Сгорели сотни домов, погибли более 20-ти человек.