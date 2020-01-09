Некоторые западные СМИ оценивают ракетный обстрел американских военных баз в Ираке как действия, выгодные одновременно и Ирану, и США.

Для полной смены имиджа Дональду Трампу понадобились всего сутки, — отмечает обозреватель Би-би-си. — Еще в минувшие выходные президент грозил нанести разрушительный удар по Ирану и даже уничтожить исторические и культурные объекты этой страны. Однако уже в минувшую среду он выступил с подчеркнуто спокойной миролюбивой речью, лишь пообещав Тегерану очередные экономические санкции. Вслед за иранским премьером, который на своей официальной странице в Фейсбуке объяснил отсутствие жертв атаки тем, что Ирак, где находятся базы, был предупрежден примерно за час о готовившемся нападении, это было сделано и другими способами. Источники в администрации США, с которыми удалось побеседовать корреспонденту Би-би-си, утверждают, что в Белом доме о предстоявшей атаке узнали значительно раньше. По данным сразу нескольких американских телекомпаний, в момент атаки все военные на базах в западном Ираке и в координационном центре международной коалиции в Эрбиле, уже находились в подземных бункерах.

Госдеп США также подтвердил, что такие действия позволили спасти жизни американцев. Как пишет Вашингтон пост, накануне, во вторник Тегеран передал в ООН соответствующее письмо, в котором были изложены юридические основания для предстоящего нападения. К тому же, согласно Си-эн-эн, соответствующие предупреждения были — трижды — направлены Вашингтону через продолжающий работать дипломатический канал, предоставляемый Швейцарским представительством в Иране. Текст миролюбивого сообщения Трампа, заключает Би-би-си, был подготовлен спичрайтерами еще утром в среду, когда стало ясно, что США откажутся от военного ответа на ракетное нападение.

Говоря о «неожиданно сдержанной реакции Ирана» на убийство генерала Сулеймани, автор сайта Дойче велле отмечает, что это открывает, пусть и на короткое время, окно возможностей для дипломатии. Обозреватель называет ракетные удары Тегерана по базам США «четко продуманной и просчитанной мерой», позволившей Ирану «сохранить лицо».

Автор публикации считает, что тот факт, что Иран заявил о намерении самостоятельно ответить на убийство генерала можно интерпретировать как указание союзникам Тегерана в Ливане, Ираке и Йемене не предпринимать никаких действий.