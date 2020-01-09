Лукашенко: Россия предлагает Белоруссии покупать у нее нефть по цене выше мировой

Отсутствие у президентов Белоруссии и России договоренностей по поставкам нефти в республику связано с тем, что российская сторона предлагает покупать у нее сырье по цене выше мировой. Об этом заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на церемонии вручения специальной премии деятелям культуры и искусства «За духовное возрождение». «Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано?» — сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА. «Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом и месте. Что мы и делаем. И нашли» — заявил Лукашенко.
2020-01-09T18:23:00+03:00
2020-01-09T18:24:28+03:00
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18:23, 09 января 2020
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