В четверг состоялось первое в Новом году заседание комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики

Заседание прошло по видео-конференц-связи, в нем участвовали барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в высоту Мария Ласицкене и метатель молота Сергей Литвинов.

Комиссия спортсменов выразила несогласие с решением президиума ВФЛА провести выборы нового руководства организации 28 февраля и настоятельно просит сделать это в более ранние сроки. Напомню, прежний глава Федерации Дмтирий Шляхтин был временно отстранён от должности главы ВФЛА еще в ноябре, из-за подозрений в лжесвидетельствовании по делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко.

Кроме того, атлеты предложили президиуму ВФЛА расширить комиссию спортсменов до девяти человек.

Также было решено отказаться от посещения членами комиссии спортсменов заседания президиума ВФЛА. Которое запланировано на завтра. Отмечается, что общаться с руководством от имени членов комиссии спортсменов будет председатель комиссии после его утверждения и включения в состав президиума с правом голоса.

Кроме того, руководству ВФЛА были повторно направлены вопросы из открытого письма, с которым в декабре выступили Ласицкене, Шубенков и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.