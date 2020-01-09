Рамиль Шамсутдинов, который застрелил 8 человек в части Забайкалья , написал письмо, в котором сравнил армию с адом

Рамиль Шамсутдинов, который устроил бойню в части Забайкалья и застрелил 8 человек, написал письмо, в котором сравнил армию с адом. Рядовой также попросил прощения у родственников погибших.

В письме Рамиль Шамсутдинов подтвердил то, о чем говорил военным следователям и журналистам. Неуставные отношения в части под Читой привели к тому, что он открыл огонь по сослуживцам. Срочник, который теперь проходит обследование в институте психиатрии имени Сербского, в письме пишет: он не ожидал, что попадёт в такой ад. Цитата: «Сожалею, что не смог сдержаться и пошёл на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог. И немного ниже: «Бежать и жаловаться было некуда». Конец цитаты. При этом, по словам военнослужащего он не скрывался от армии, наоборот мечтал служить и защищать Родину и даже больше того: хотел связать жизнь с вооружёнными силами. Заметим, что нарицательное существительное армия срочник пишет с прописной буквы, очевидно, демонстрируя к ней своё уважение.

В письме, пронизанном отчаянием, Шамсутдинов обращается к родственникам убитых им сослуживцев. Он искренне соболезнует семьям погибших и просит простить его, если возможно. В конце письма срочник признаётся: он не понимает, в какой момент сорвался и устроил бойню в части. Видимо сработал инстинкт самосохранения, полагает Шамсутдинов. Только сейчас начинаю осознавать, сколько горя принёс людям и сломал свою жизнь» — на этом послание солдата оканчивается. Его отец подтвердил подлинность письма сетевому изданию 72.ru. В нём военнослужащий не уточняет, как именно над ним издевались в части. Бойня, напомним, произошла 25 октября во время смены караула. Шамсутдинов убил 8 человек и ещё двоих ранил. По его словам, лейтенант угрожал его изнасиловать, об этом рассказывало издание Baza. Солдат также жаловался на то, что ему несколько суток до случившегося не давали спать и заставляли отжиматься и бегать.

В ближайшее время Читинский гарнизонный суд начнёт рассмотрение дела о дедовщине в воинской части. Обвиняемый признался в издевательствах над срочником, ранее сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев. Процесс пройдёт в особом порядке: допроса свидетелей как и изучения материалов уголовного дела не будет.

В российской армии так и не искоренили дедовщину. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.

В то же время в Минобороны факты дедовщины отрицают.