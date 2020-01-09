Власти Челябинской области предложили школьникам написать письма потомкам в честь будущего 100-летия Победы в ВОВ

Власти Челябинской области предложили школьникам написать письма потомкам в честь будущего 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В посланиях, адресованных в 2045 год, необходимо писать рассказы о тыловом и военном подвиге своих предков. Это следует из положения конкурса «Письмо в будущее».

В эфире «Эха» дьякон Андрей Кураев заметил, что это очередная попытка чиновников выслужиться перед Кремлем.

Кураев также заметил, что даже если эта капсула будет собрана, то через 25 лет тому поколению просто будет не интересно даже читать эти письма.