В Абхазии могут ввести чрезвычайное положение из-за протестов оппозиция

Активисты недовольны результатами президентских выборов, на которых победил действующий глава непризнанной республики.

Массовая акция с требованием отменить итоги осенних выборов началась возле администрации президента в Сухуми. Победителем стал Рауль Хаджимба, за которого проголосовали на один процент избирателей больше, чем за Алхаса Квицинию. На улице собралось около тысячи человек.

После полудня активисты начали штурм администрации главы непризнанной республики. Протестующие выломали входную дверь, прошли внутрь здания и требовали отставки руководства, в том числе министра внутренних дел. Организатор митинга Ахра Авидзба заявил агентству «спутник», что участники призывают парламент объявить новые выборы. Протестующие уже переместились в ту часть здания, где заседают депутаты. Они проводят закрытую встречу.

Хаджимба в свою очередь заявил, что продолжает исполнять свои обязанности, скрываться не собирается и в случае необходимости готов ввести чрезвычайное положение. Силовые структуры Абхазии переведены на усиленный режим работы. Он призвал граждан не поддаваться на провокации. Заявление по итогам заседание местного Совета безопасности размещено на официальном сайте президента. Сегодняшние протесты в окружении Хаджимбы ранее назвали попыткой госпереворота.

Верховный суд несколько часов назад согласился повторно рассмотреть жалобу на результаты выборов. Заседание должно состояться в течение двух месяцев.