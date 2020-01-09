Арбитражный суд Архангельской области признал самостроем объекты на месте будущей свалки в Шиесе

Суд обязал в течение месяца их снести. С иском в суд обратилась администрация поселка Урдома.

Юрист Александр Козенков, который представлял ее в суде, сказал в эфире «Эха Москвы», что решение пока не вступило в силу.

Протесты против строительства мусорного полигона будут продолжены, — сказал «Эху» активист общественной кампании «Поморье – не помойка» Дмитрий Секушин.

Протесты против строительства полигона бытовых отходов на станции Шиес продолжаются больше года. Власти планировали построить самую большую свалку в Европе для мусора из Москвы.