Российская ракета, теракт и взрыв двигателя – версии Украины в числе основных в расследовании катастрофы Боинга

Российская ракета, теракт и взрыв двигателя – эти версии Украина назвала в числе основных в расследовании катастрофы Боинга. Также рассматривается возможное столкновение с каким-то летающим объектом – сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, всего версий семь, но три из них не разглашаются, — передает телеканал «Украина 24».

По одной из версий, пассажирский самолет мог быть сбит российской ракетой из комплекса «Тор» — сказал Эху народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

«Есть несколько версий этой катастрофы. Одна из них — поражение самолета из зенитно-ракетного комплекса. Дело в том, что в районе падения самолета найдены обломки зенитно-ракетного комплекса «Тор» российского производства. Такие комплексы есть на вооружении и в Иране. Поэтому эта версия тоже будет расследована», — рассказал он.

По мнению А.Гончаренко, заниматься расследованием должна международная комиссия, созданная из представителей всех стран, чьи граждане погибли в результате этой катастрофы.

Вряд ли украинские специалисты могли так быстро определить тип ракеты, — отметил в интервью Эху военный эксперт, заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» Александр Гольц.

А.Гольц обратил внимание, что при просмотре видеозаписи падения самолета не видно вспышки от летящей ракеты. «В темном небе двигатель летящей ракеты должен оставлять ясный след», — уточнил он.

А.Гольц также выразил сомнение, что украинские специалисты могут на расстоянии определить, что самолет был сбит именно ракетой, причем российской.

Вместе с тем, по словам эксперта, в Иране есть ракеты российского производства, в частности 4 дивизиона С-400 и «Панцири». Кроме того, недавно Иран презентовал собственные средства ПВО.

А.Гольц также отметил, что пилотов гражданской авиации не обучают противоракетным маневрам.

Иранская сторона сегодня представила доклад, в котором говорится, что на борту были некие технические неполадки. Агентство рейтер утверждает, что по первоначальным оценкам западных спецслужб самолет упал из-за технической неисправности. По версии одного из источников, перегрелся двигатель.

Версия крушения Боинга из-за возгорания двигателя выглядит несостоятельной, — сказал «Эху» член правления Российской ассоциации пилотов и владельцев воздушных судов Леонид Кошелев.

Лайнер Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» должен был лететь из Тегерана в Киев. Свой рейс он выполнял рано утром. Согласно данным сервиса Flightradar24, последняя информация о местоположении самолета была получена лишь спустя две минуты после взлета в районе города Паранд – это недалеко от Тегерана. После этого он разбился с высоты примерно в 2400 метров. Погибли 176 человек, в том числе 9 членов экипажа. Выживших в результате трагедии нет.

По последним данным, большинство погибших – более 80 человек – граждане Ирана. Еще свыше 60 – из Канады: большинство из них предположительно имело иранские корни. Украинцев на борту «Боинга» было 11, среди них 9 членов экипажа. Также в результате трагедии ее жертвами стали несколько граждан Великобритании, Германии, и Швеции.

Разбившийся лайнер свой первый полет совершил лишь 3,5 года назад – в июне 2016 года. Примерно столько же составляет и возраст «Боинга» — он был доставлен «Международным авиалинии Украины» прямо с завода концерна. До трагедии борт летал в Тегеран регулярно. Последнее плановое обслуживание, как утверждает перевозчик, самолет прошел за три дня до крушения.

Катастрофа «Боинга» под Тегераном стала крупнейшей за всю историю украинской авиации.

Тем временем, Канада намерена принять участие в расследовании причин гибели самолета в Иране. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Украина добивается, чтобы к расследованию подключились и другие страны, граждане которых погибли в авиакатастрофе. Президент Владимир Зеленский пообещал провести тщательно и независимое расследование

Владимир Зеленский выразил надежду, что украинские специалисты будут допущены к расшифровке записей «черных ящиков».

На Украине сегодня объявлен траур по погибшим.

Тем временем, МИД России и Минобороны пока никак не комментируют одну из версий озвученных в Киеве о том, что самолет мог быть сбит российской ракетой.

Подобные заявления не стали неожиданностью, — сказал «Эху» первый зампред думского Комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

«Сразу после появления информации о сбитом боинге, на котором находилось большое количество граждан Ирана, Украины и других стран, возникло предположение, что в Киеве найдутся те, кто постарается использовать этот инцидент для нагнетания антироссийской истерии и начнет обвинять во всем Россию, чтобы инициировать новый эпизод информационной войны. К сожалению, так и случилось», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что «ничего нового в этом нет, и все видят, что такого рода обвинения сшиты белыми нитками».

Д.Новиков также отметил необходимость «нормального и внятного расследования» катастрофы. «Чем больше международных специалистов будет привлечено к этому, тем больше это пойдет на пользу делу. Россия имеет необходимых специалистов. Было бы неплохо, если бы они имели возможность принять участие в изучении причин этой трагедии», — заключил он.