Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом основателя инвест-фонда Беринг Восток Майкла Калви и других фигурантов дела. Мера пресечения продлена до 13 февраля. Об этом просило следствие, прокурор ходатайство поддержал.

Калви просил отпустить его под залог в 25 миллионов рублей.

Дело было возбуждено в феврале прошлого года. Его фигурантов обвиняют в растрате.