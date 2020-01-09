Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышенных штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Наказание предусматривает до 1,5 миллиона рублей. В качестве альтернативы судья сможет в административном порядке приостановить деятельность юрлица на срок до 90 суток. МВД в конце декабря представил законопроект, вводящий уголовную ответственность. Общественное обсуждение инициативы завершится 10 января.