Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышенных штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Наказание предусматривает до 1,5 миллиона рублей. В качестве альтернативы судья сможет в административном порядке приостановить деятельность юрлица на срок до 90 суток. МВД в конце декабря представил законопроект, вводящий уголовную ответственность. Общественное обсуждение инициативы завершится 10 января.
2020-01-09T17:31:00+03:00
2020-01-09T17:38:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2568243-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:31, 09 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…