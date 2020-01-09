В Киеве рассматривают семь версий авиакатастрофы в Тегеране

Три и них не разглашаются. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов. Он отметил, что основной версии на сегодня не существует.

Ранее Данилов говорил, что одной из причин крушения Боинга могло стать поражение самолета зенитной ракетой, в том числе ЗРК «Тор» российского производства.