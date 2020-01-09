Военный эксперт Гольц сомневается, что украинский боинг в Иране был сбит ракетой

Военный обозреватель, заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» Александр Гольц сомневается, что украинский боинг в Иране был сбит ракетой. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

А.Гольц обратил внимание, что при просмотре видеозаписи падения самолета не видно вспышки от летящей ракеты. «В темном небе двигатель летящей ракеты должен оставлять ясный след», — уточнил он.

А.Гольц также выразил сомнение, что украинские специалисты могут на расстоянии определить, что самолет был сбит именно ракетой, причем российской.

Вместе с тем, по словам эксперта, в Иране есть ракеты российского производства, в частности 4 дивизиона С-400 и «Панцири». Кроме того, недавно Иран презентовал собственные средства ПВО.

А.Гольц также отметил, что пилотов гражданской авиации не обучают противоракетным маневрам.

Как сообщалось, украинские специалисты и представители более 10 министерств подключились к расследованию крушения боинга в ночь на четверг. Среди основных версий гибели лайнера – поражение самолета ракетой иранских ПВО. Речь может идти, в том числе о комплексе «ТОР» российского производства.