Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун прекращает голодовку

Для этого есть несколько причин. Об этом рассказала «Эху» его жена, Юлия Шестун.

«Александр Шестун сегодня сообщил своему адвокату, что напишет официальное заявление о снятии голодовки. Делает он это по двум причинам. Во-первых, потому что ЕСПЧ коммуницировал его жалобу на арест и пыточные условия в СИЗО, но при этом поставил условие о снятии голодовки. Во-вторых, он сделал это из-за прекращения пыток насильственным кормлением, которое с ним производили», — рассказала она.

Шестун добавила, что до сих пор у нее мало информации о реальном состоянии здоровья супруга.

С момента ареста Шестуна в июне 2018 года он держал уже несколько голодовок, в том числе и сухую.

Бывшего главу Серпуховского района обвиняют в мошенничестве. Он сам обвинения отрицает и связывает преследование с отказом уйти в отставку.