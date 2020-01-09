Совет безопасности Абхазии в эти минуты проводит экстренное заседание из-за обострения ситуации в Сухуме

В городе проходит антиправительственный митинг, участники которого штурмом прорвались в здание администрации президента.

По разным данным, от одной до нескольких сотен человек собрались у администрации президента в Сухуме. Они требуют пересмотра итогов выборов абхазского лидера, прошедших в сентябре 2019 года, на которых победил действующий глава республики Рауль Хаджимба. Кандидат от оппозиции Алхас Квициния проиграл тогда с разницей лишь в тысячу голосов. Активисты считают, что для победы во втором туре Хаджимба должен был получить абсолютное большинство голосов, в то время как он набрал чуть более 47%.

Как передает Русская служба Би-би-си, возле администрации президента произошли стычки между митингующими и полицией, а затем десятки человек ворвались внутрь и заняли часть пустых кабинетов. Некоторых сотрудников учреждения отпустили домой. Акция проходит на фоне заседания Верховного суда республики, который рассматривает жалобу на результаты выборов. Впрочем, он уже отложил процесс после отвода одного из судей по требованию адвокатов Квицинии.

В администрации президента Абхазии сегодняшние столкновения расценивают как попытку госпереворота.