На Украине среди основных версий катастрофы Боинга в Тегеране рассматривают поражение ракетой, в том числе, возможно, выпущенной из ЗРК «Тор» российского производства. Также не исключается теракт, взрыв двигателя по техническим причинам и столкновение с беспилотником или другим летательным объектом. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопаснсоти Алексей Данилов.

По его словам, в Иран уже прибыли украинские эксперты. Они намерены искать обломки ракеты на месте трагедии.

Такие заявления Киева не стали удивлением для Москвы. Об этом сказал «Эху» первый зампред думского Комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

«Сразу после появления информации о сбитом боинге, на котором находилось большое количество граждан Ирана, Украины и других стран, возникло предположение, что в Киеве найдутся те, кто постарается использовать этот инцидент для нагнетания антироссийской истерии и начнет обвинять во всем Россию, чтобы инициировать новый эпизод информационной войны. К сожалению, так и случилось», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что «ничего нового в этом нет, и все видят, что такого рода обвинения сшиты белыми нитками».

Д.Новиков также отметил необходимость «нормального и внятного расследования» катастрофы. «Чем больше международных специалистов будет привлечено к этому, тем больше это пойдет на пользу делу. Россия имеет необходимых специалистов. Было бы неплохо, если бы они имели возможность принять участие в изучении причин этой трагедии», — заключил он.

В состав прибывшей в Иран украинской госкомиссии включены, в том числе специалисты, принимавшие участие в расследовании дела о сбитом в Донбассе малазийском Боинге.

Российских экспертов к расследованию пока не привлекают.