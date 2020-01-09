Суд прекратил дело о призывах к терроризму против автора песни «Убить президента»

Причиной стало истечение срока давности. Об этом написал в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По версии следствия, Вячеслав Елисеев совершил «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в виде убийства президента Российской Федерации».

Адвокат музыканта Ильнур Шарапов настаивает, что текст песни не представляет общественной опасности, так как «имеет характер литературной гиперболы, причем нереализуемой». Сейчас Елисеев отбывает трехлетний срок в колонии по обвинению в хранении наркотиков.