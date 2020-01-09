Арбитражный суд Архангельской области обязал «Технопарк» снести объекты компании, построенные на станции Шиес

Суд частично удовлетворил иск администрации Урдомы, которая требовала признать признать постройки самостроем. Об этом сообщает издание «7х7» со ссылкой на местного активиста Андрея Боровикова. Жители Архангельска уже больше года протестуют против строительства полигона на границе Архангельской области и Коми, на который должны свозить мусор из Москвы.