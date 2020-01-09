В Абхазии сторонники оппозиции попытались взять штурмом администрацию президента

Так они выражают свое несогласие с результатами президентских выборов. У здания собрались около 800 человек. Им удалось выломать дверь и выбить окно. Полиция и охрана применили силу. Власти назвали происходящее попыткой переворота и призвали протестующих держаться в конституционных рамках. Оппозиционеры, в свою очередь, призвали президента Рауля Хаджимбу уйти в отставку, подчеркнув, что ситуация в стране «обострилась до критической».

Президентские выборы в Абхазии состоялись минувшим летом. За Рауля Хаджимбу проголосовали свыше 47% избирателей, за его оппонента Алхаса Квициния — чуть более 46%. Оппозиция обжаловала результаты в суде.

Сегодня Верховный суд возобновил рассмотрение иска.