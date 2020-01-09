Среди основных версий катастрофы украинского «Боинга» в Тегеране – поражение ракетой, в том числе, возможно, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Тор» российского производства. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов.

По его словам, украинские эксперты рассматривают и другие версии — это столкновение с беспилотником или другим объектом, взрыв двигателя по техническим причинам и взрыв на борту самолёта в результате теракта. Сейчас специалисты, прибывшие в Иран, согласовывают с иранской стороной возможность своего выезда на место катастрофы. Они намерены искать обломки ракеты ЗРК «Тор».