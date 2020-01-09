Стало известно имя первого в России лотерейного миллиардера

Им стала жительница Подмосковья Надежда Бартош.

Розыгрыш новогоднего тиража «Русское лото» провели еще 1го января, но победительница вышла на связь с организаторами лотереи только сегодня.

РИА «Новости» в пресс-службе распространителя государственных лотерей Столото рассказали, что Бартош пришла забирать приз вместе с мужем и дочерью. Победительница сообщила организаторам лотереи, что покупает билеты регулярно и новогодний розыгрыш не пропускает. В этом году приобрела около 10 билетов, а тот, что стал выигрышным ей подарила дочь.

Выигрыш, как отмечают в «Столото», стал рекордным за всю историю российских государственных лотерей. В розыгрыше приняли участие более 53,5 миллионов билетов.