На Украине сегодня объявлен траур по погибшим в результате крушения самолета в Иране

В Киеве между тем назвали основные версии происшествия. Среди них – теракт и попадание ракеты российского производства.

Погибших пассажиров и членов экипажа вспоминают, прежде всего, в киевском аэропорту Борисполь, где в среду ждали борт из Тегерана. В терминале возник стихийный мемориал. Там стоят портреты пилотов и проводников «Международных авиалиний Украины», которые обслуживала рейс. Киевляне несут цветы, зажигают свечи и лампадки, которые выложены в форме взлетной полосы.

В Совете национальной безопасности и обороны рассматривают четыре версии происшествия. Власти не исключают, что самолет был сбит ракетой с земли. Предположительно, речь идет о запуске с комплекса «Тор», которые Россия поставила в Иран около 15 лет назад. Прибывшие в Тегеран украинские специалисты намерены искать обломки ракеты. Не исключено также, что на борту «Боинга» мог произойти теракт. Изучается версия о столкновении с другим летающим объектом или беспилотником, а также техническая неисправность.

Иранские следователи предварительные данные о причинах крушения самолета. На борту якобы возникли технические неполадки, пилоты попытались вернуть самолет в аэропорт вылета.