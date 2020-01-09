Власти Ливана запретили Карлосу Гону покидать страну

Об этом пишет газета «Дейли Стар» со ссылкой на источник в суде. По его словам, бывший топ-менеджер был допрошен в присутствии генпрокурора республики. Ранее в Бейрут поступил запрос из Интерпола, в который обратилась Япония.

Экс-глава автомобильного альянса «Рено Ниссан Мицубиси», которого в Японии обвиняли в финансовых махинациях, в канун Нового года сбежал из страны в ящике для музыкального оборудования.

Токио рассчитывает, что Карлос Гон будет сотрудничать с японским судом, — сказала министр юстиции Японии Масако Мори.

Между тем, сам Карлос Гон утверждает, что стал жертвой политического преследования.