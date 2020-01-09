Книга «Подстрочник», созданная по документальному фильму Олега Дормана, запрещена в Китае

Как написал сам Дорман в Фейсбуке, она не прошла цензуру, потому что в ней говорится о «больших чистках», а в Китае это чувствительная тема.

Ранее Олег Дорман снял 15-серийный телевизионный фильм «Подстрочник» по воспоминаниям Лилианы Лунгиной, которая, в частности, перевела на русский истории о Карлсоне и Пеппи Длинныйчулок.