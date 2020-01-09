Иран стремится укрепить ядерную сделку, — заявил президент страны Хасан Роухани

В телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем он сказал, что Тегеран перешел к последнему этапу сокращения своих ядерных обязательств, чтобы создать в сделке баланс, — передает РИА.

В начале января Иран объявил об отказе от последнего, ключевого ограничения, которое касалось количества центрифуг, необходимых для производства ядерного оружия.