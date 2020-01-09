СНБО Украины действительно рассматривает поражение самолета из российского ЗРК в Иране как одну из версий катастрофы

Совет национальной безопасности и обороны Украины действительно рассматривает поражение Boeing из зенитно-ракетного комплекса российского производства как одну из версий катастрофы в Иране. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

«Есть несколько версий этой катастрофы. Одна из них — поражение самолета из зенитно-ракетного комплекса. Дело в том, что в районе падения самолета найдены обломки зенитно-ракетного комплекса «Тор» российского производства. Такие комплексы есть на вооружении и в Иране. Поэтому эта версия тоже будет расследована», — рассказал он.

По мнению А.Гончаренко, заниматься расследованием должна международная комиссия, созданная из представителей всех стран, чьи граждане погибли в результате этой катастрофы.

При этом депутат отметил, что в привлечении российских экспертов необходимости пока нет.

Как стало известно, Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал три основные версии катастрофы в Иране. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

В Киеве считают, что в самолет могла попасть зенитная ракета, мог взорваться двигатель или произошел теракт. Кроме того, рассматривается возможность столкновения лайнера с БПЛА или другим летающим объектом. Говоря о снаряде, который мог сбить лайнер, Данилов назвал зенитную ракету «Тор» российского производства и подчеркнул, что украинские эксперты уже выехали в Иран искать на месте крушения ее следы.