Защитники Шиеса продолжат акции против строительства свалки

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист общественной кампании «Поморье – не помойка» Дмитрий Секушин.

«Решение Арбитражного суда Архангельска — это не окончательная победа, а некий успех. Борьба на этом не заканчивается, поскольку проект не закрыт. Об этом говорит и присутствие строителей и охранников на станции Шиес. Мы будем продолжать акции протеста и требовать окончательного закрытия этого вопроса», — сказал он.

Как сообщалось, Арбитражный суд Архангельска признал самовольными постройки «Технопарка» на станции Шиес и обязал их снести в течение месяца.