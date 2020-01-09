Версии Украины о крушении «Боинга»: теракт, попадание ракеты, взрыв двигателя и столкновение с летающим объектом

Украина считает основными версиями крушения «Боинга» теракт, попадание ракеты, взрыв двигателя и столкновение с летающим объектом. Это сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. По его словам, украинские специалисты в Иране будут искать следы российской зенитной ракеты комплекса «Тор», — об этом он написал у себя в Фейсбуке. В свою очередь, иранские эксперты заявили, что причиной катастрофы стали технические неполадки самолета.

Лайнер «Международных авиалиний Украины» разбился накануне после вылета из Тегерана. Погибли более 170-ти человек.