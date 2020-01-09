Сборная России вышла в полуфинал командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов

Даниил Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Ранее Карен Хачанов победил другого представителя Аргентины Гвидо Пелью со счетом 6:2, 7:6. В полуфинале россияне сыграют с победителем матча между сербами и канадцами.

Турнир под названием АТР Сup проводится впервые. Его призовой фонд составляет 15 миллионов долларов.