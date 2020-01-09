Новый посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыла в Россию

Она вскоре передаст верительные грамоты в Министерство иностранных дел, а затем президенту России, — сообщили в британской дипмиссии. Там напомнили, что Броннерт уже работала в Москве в середине нулевых в качестве советника по вопросам экономики и торговли.
2020-01-09T15:31:00+03:00
2020-01-09T15:34:01+03:00
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15:31, 09 января 2020
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