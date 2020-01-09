Ирак возобновил переговоры с Россией о приобретении зенитно-ракетных комплексов С-300

Это сообщил РИА глава комитета обороны и безопасности парламента Мухаммад Рида. По его словам, предполагалось, что этот вопрос должен был быть решен давно. Парламентарий отметил, что необходимость в этом оружии возникла после недавнего обострения на Ближнем Востоке.
2020-01-09T15:30:00+03:00
2020-01-09T15:31:14+03:00
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15:30, 09 января 2020
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